Nog geen lawaaiflitsers voor motoren: 'De intentie is er wel'

Het is volgens het stadsbestuur nog niet mogelijk om microfoons en camera's te plaatsen waardoor motorrijders die veel lawaai produceren een boete krijgen. In Rotterdam is er wel al een experiment bezig, al leidt ook dat niet tot bekeuringen.

D66-raadslid Jan-Bert Vroege wil dat in Amsterdam dezelfde lawaaiflitsers komen en stelde daarom schriftelijke vragen. Het stadsbestuur laat vandaag weten dat er sinds mei van dit jaar 'nauw ambtelijk contact' is met de gemeente Rotterdam over het project.

Niet operationeel

'Aangegeven is dat een lawaaiflitser niet operationeel voor handhaving kan worden gezet', schrijft het stadsbestuur. 'Hiervoor ontbreekt momenteel een juridisch kader en is ook nog niets geregeld over de inzetvoorwaarden van een dergelijk systeem. Hiervoor zal Rotterdam een gesprek met het OM moeten opstarten.'

Parijs is ook met een project bezig, het zogenoemde Medusa-meetsysteem. Binnenkort krijgt de gemeente een demonstratie of meer informatie over dat systeem. 'Dan kan beoordeeld worden of het zinvol is om ook in Amsterdam een proef te doen met een dergelijk systeem. De intentie is er wel.'

Grotere routes

Mochten de lawaaiflitsers werken, dan lijkt het volgens het stadsbestuur logisch om deze langs 'de grotere routes' te plaatsen. 'Hier komen ook vaak klachten over. Mochten we daadwerkelijk tot een uitrol komen, dan gaan we hierover in overleg met de stadsdelen. (...) Het college deelt de zorgen van D66. Geluidsoverlast van motoren is een probleem dat binnen en buiten de steden steeds meer aandacht krijgt, ook in Amsterdam.'

Ook bij AT5 komen vaak klachten over geluidsoverlast van motoren binnen. Met name in Nieuw-West zouden motoren vaak hard rijden en veel lawaai maken.