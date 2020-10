Hoe zit het nu met reizen naar Amsterdam? En meer vragen over de coronacrisis

Ook in coronatijd kan er getrouwd worden. Waarschuwing: daar zijn behoorlijk wat regels aan verbonden. Zo werd tijdens de persconferentie van afgelopen maandag aangekondigd dat het aantal gasten op een bruiloft opnieuw beperkt moet worden. En die gasten moeten natuurlijk sowieso 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Als de ceremonie buiten plaatsvindt, mogen er nog maar 40 gasten (exclusief personeel, inclusief kinderen) uitgenodigd worden. Binnen zijn dat er 30. Eerder werd het aantal gasten in Amsterdam overigens al beperkt tot 50. Veel mensen wilden daarom hun trouwerij verplaatsen naar Zaandam, maar deze nieuwe regels gelden in heel Nederland.

Toch is er een uitzondering. Wie een ceremonie houdt in een kerk of moskee, mag 100 mensen uitnodigen. Dit geldt namelijk 'als onderdeel van het belijden van een geloof of levensovertuiging'.

Er is dus nog wel wat mogelijk. Want ook het feest na de bruiloft mag gewoon doorgaan. In eet- en drinkgelegenheden gelden dan 'de gewone regels voor de horeca'. Dat betekent: maximaal 30 mensen binnen, of maximaal 40 buiten.

Daarentegen kan er niet gereserveerd worden voor gezelschappen van meer dan vier personen (exlusief kinderen tot 12 jaar) of één huishouden. Bovendien mag het feest niet tot in de late uurtjes doorgaan. Horecazaken moeten namelijk uiterlijk 22.00 uur sluiten. En bij binnen- en buitenlocaties in de horeca is een vaste eigen zitplaats verplicht. Je mag dus niet van plek wisselen of dansen.

Wie het feest daarom liever thuis wil vieren, is trouwens nog beperkter. Daar mogen maximaal drie mensen uitgenodigd worden (naast het huishouden, exclusief kinderen tot 12 jaar).

Alsnog een behoorlijke waslijst om rekening mee te houden dus. En dan is er nog een ander lastig punt: wie een bruiloft in een 'publieke binnenruimte' viert, kan verzocht worden om een mondkapje te dragen. Onder meer horecazaken is dat het geval.

Wel is het belangrijk om te vermelden dat deze regels in principe tot 20 oktober gelden. Het is nog niet duidelijk of de maatregelen daarna verlengd worden. Wie pas na deze datum trouwt, heeft misschien weer wat meer mogelijkheden. Of juist minder.