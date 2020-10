Syriër Younes voelt zich thuis in de stad: 'Ik heb mijn familie al elf jaar niet gezien'

In 2015 zocht een grote groep Syrische vluchtelingen hun heil in Amsterdam. Dat is deze week vijf jaar geleden. Na jaren van oorlog moesten ze vluchten en kwamen in het onbekende Nederland terecht. De Syriërs bouwden een nieuw leven op in de stad. Hoe verging het hen? AT5 zocht enkele Syriërs op, vandaag spreken we Younes.