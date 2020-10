Sean Klaiber komt over van FC Utrecht en tekent voor vier jaar bij Ajax

Ajax legt rond de vijf miljoen euro op tafel voor Klaiber. Dit bedrag kan door middel van prestatiebonussen nog oplopen tot zeven miljoen. Hij heeft getekend voor vier jaar.

Concurrentie

Ajax-trainer Erik ten Hag en Klaiber kennen elkaar van hun gezamenlijke tijd bij FC Utrecht. Ten Hag werkte tussen 2015 en 2018 als hoofdtrainer in de Domstad. Klaiber zal bij Ajax de concurrentie aan moeten gaan met Noussair Mazraoui.

Niet geliefd

De nieuwe rechtsback is niet direct geliefd bij de supporters van Ajax. Twee jaar geleden zei hij nog dat een speler van FC Utrecht 'eigenlijk niet naar Ajax toe kan gaan.'

De laatste keer dat Klaiber en Ajax elkaar troffen was afgelopen seizoen, in de door Ajax met 0-2 verloren halve finale van de beker. In dat duel kreeg Klaiber een ongelukkige gele kaart. Hij werd geschorst voor de bekerfinale, tot groot verdriet van de rechtsback. Die wedstrijd ging door corona uiteindelijk niet door.