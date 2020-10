'Dringend advies voor mondkapjes op middelbare scholen'

Er komt voor middelbare scholen een dringend advies om mondkapjes te dragen. Diverse bronnen melden aan de NOS dat de onderwijssector scholen in het voorgezet onderwijs adviseert om leerlingen een mondkapje te laten dragen.

Leerlingen moeten dat mondkapje vooral op als ze door de gangen lopen, of in de aula en kantine zijn. Tijdens de lessen in het lokaal mag het mondkapje af, schrijft de NOS.

Met het dragen van de mondkapjes op middelbare scholen moet de verspreiding van het coronavirus worden voorkomen. Tijdens een debat in de Tweede Kamer zei premier Rutte gisteren nog dat het dringende advies om mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes niet voor het onderwijs zou gelden.

Ook Amsterdamse middelbare scholen hebben te maken met uitbraken van het coronavirus. Op het Spinoza Lyceum bleken dertig leerlingen en vijf medewerkers het virus te hebben opgelopen. De school besloot de deuren voor twee weken te sluiten.