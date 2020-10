Stad Het August Allebéplein wordt opgeknapt, maar ook duurder: 'Ik hoop dat mijn moeder hier kan blijven wonen'

Emre Ekinci (26) is opgegroeid aan het August Allebéplein in Nieuw-West. Een buurt waar volop wordt gebouwd, die steeds populairder wordt onder nieuwe en vooral rijkere mensen en waar Emre als gevolg hiervan steeds vaker het woord 'gentrificatie' hoort vallen. In Wij Zijn Amsterdam onderzoekt Emre hoe jongeren uit verschillende Amsterdamse wijken deze gentrificatie beleven, te beginnen in zijn eigen buurt aan het August Allebéplein.

Emre deelt al zijn hele leven de buurt met jeugdvriend Zakaria, met wie hij het veel heeft over de veranderingen van de laatste jaren. Ze zagen niet alleen het ene nieuwbouwproject na het andere verrijzen, maar ook hoe de openbare ruimtes werden opgeknapt en hoe de buurt diverser dan ooit werd. Iets waar Zakaria enorm van geniet.

'Ik vind het prachtig, het fleurt de buurt echt op. Met al die bloemen en nieuwbouwwoningen is het niet meer zo grijs', vertelt Zakaria. 'En waar ik nu erg van geniet is hoe er een bepaalde mix is ontstaan van sociale economische klassen en hoe deze mensen aantonen met elkaar te kunnen leven op een hele fijne manier.'

Quote 'De rellen op het August Allebéplein in 1998 hebben veranderingen tot stand gebracht' Tayfun Balçik - HISTORICUS

De buurt zit misschien nu 'in de lift', maar in de jaren '90 was dat wel anders. De naoorlogse wijk lag er verloederd bij, er was veel criminaliteit op straat en er heerste veel spanning tussen jongeren en de politie. Op 4 april 1998 escaleerde dit toen een jongen uit de buurt het aan de stok kreeg met de wijkagent. De jongen en later ook zijn vader werden hard aangepakt door agenten, wat leidde tot een woede-uitbarsting van buurtbewoners die zich toen massaal tegen de politie richtten. Emre en Zakaria waren toen nog kleuters, maar historicus Tayfun Balçik (35) kan zich dit alles nog goed herinneren. 'Het was geen prettige periode', weet Balçik die de rellen ziet als een waar kantelpunt voor de wijk. 'Die rellen - ik zou het liever een protest tegen politiegeweld willen noemen - hebben de problemen hier wel op de kaart gezet en sindsdien zijn er veranderingen tot stand gekomen.'

Quote 'Het complex waar ze nu woont wordt afgebroken, dan zullen de prijzen omhoog gaan' zakaria vreest dat zijn moeder niet kan blijven wonen in haar buurt

Balçik geeft aan dat de vernieuwing van de buurt erg welkom was, maar dat het contrast tussen arm en rijk wel groter is geworden. 'De buurt is inderdaad veiliger en fijner geworden met de komst van nieuwe buurtbewoners en nieuwe huizen. Echter is er weinig veranderd voor de oude bewoners en de sociale huurwoningen waar zij in leven.’ Ook Zakaria kan zich daarin vinden. ‘Mijn moeder woont al 25 jaar in deze buurt. Binnen een paar jaar wordt het complex waar ze nu in woont afgebroken en komen er weer nieuwe woningen er voor in de plaats. Ik weet dat de prijzen dan zo duur zullen zijn dat ze niet meer terug kan komen naar deze buurt.’ Een fijne buurt Over de toekomst van het August Allebéplein hoopt Balçik een Kreuzberg-model te zien. Een opgeknapte achterstandswijk in Berlijn waarvan de oude bewoners nog steeds in de buurt wonen samen met de nieuwkomers. Zakaria vindt de huidige vernieuwing en de harmonie waarin oude en nieuwe bewoners van de buurt in leven, ideaal. Hij hoopt alleen dat er wel plek blijft voor de oudere bewoners. 'Ik hoop dat mijn moeder hier kan blijven wonen. Dan blijft het een fijne buurt.' Volgende keer is Emre weer te zien in een andere wijk uit de stad.