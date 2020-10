Meer huisdieren geadopteerd tijdens corona: 'Het asiel zit al 20 procent minder vol'

Dat meer mensen een huisdier willen in deze tijd is wel gebleken: bij DOA zitten er 20 procent minder dieren dan normaal in het asiel. Ook worden er steeds minder dieren weggebracht. Nu mensen vaker thuiszitten is er ook meer tijd en aandacht voor een huisdier.

'Het is misschien toch de positieve kant van corona', lacht Jeanine Kornmann, communicatiemedewerker bij DOA. 'Vergeleken met vorig jaar zijn er al 20 procent minder katten en konijnen in ons asiel. We zijn ontzettend blij dat de dieren een tweede kans krijgen.'

Thuiswerken

Dat er nu zo'n grote vraag is, is niet gek. Volgens Kornmann komt het vooral doordat de dagelijkse routine is veranderd door corona. Vooral het thuiswerken is doorslaggevend: 'Mensen hebben nu echt de tijd om huisdieren goed te laten wennen aan een nieuwe omgeving. Normaal kan dat best een tijd duren, het is een investering.'