Aanleg fiets- en voetgangersoverteek Spaarndammerdijk: 'Het was hier levensgevaarlijk'

Op de Spaarndammerdijk / Transformatorweg wordt een fiets- en voetgangersoversteek aangelegd. In de huidige situatie steken veel fietsers en voetgangers 'illegaal' de drukke S101 over, wat voor gevaarlijke situaties zorgt. In het AT5- programma Het Verkeer gaan we langs bij de werkzaamheden. Daar wordt de onveilige situatie al snel duidelijk.

Huidige situatie Spaarndammerdijk / Transformatorweg

'Ik ben aan het klussen dus ik ben al een paar keer bij de Gamma geweest. Het is elke keer even een spannend momentje om deze weg over te steken', vertelt een jonge man die over de drukke weg aan komt rennen. Hij weet dat hij hier eigenlijk niet mag oversteken maar dat neemt hij voor lief. 'Ánders moet je een heel stuk omlopen om aan de andere kant van de S101 te komen.'



Om dit soort situaties te voorkomen wordt er nu een fiets- en voetgangersoversteek aangelegd ter hoogte van het Brediusbad. 'Het was hier soms levensgevaarlijk en daar willen we een einde aan maken. Straks kun je hier veilig oversteken met behulp van verkeerslichten', legt omgevingsmanager Franke Smidstra uit.

AT5

Quote 'Ja het is echt nodig. Mensen fietsen over de weg, lopen over de weg, kijken niet...' werkman