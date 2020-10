23-jarige man opgepakt vanwege gewelddadige overval Gordon

De politie heeft vanmiddag een verdachte opgepakt voor de gewelddadige overval op presentator Gordon. De presentator werd afgelopen zondag in zijn eigen woning in de Museumbuurt overvallen en mishandeld.

Bij de woningoverval werd er onder meer een Rolex-horloge en bankpas gestolen. Gordon vertelde dat hij geslagen, geschopt en vastgebonden was. Ook dreigden de overvallers hem dood te steken met een mes. 'De klap is immens en was mensonterend. Ik geloof dat ik hier nooit meer echt overheen ga komen', schreef Gordon op Instagram.

De aangehouden verdachte is een 23-jarige man. Rechercheurs hebben hem op straat aangehouden. De politie laat weten dat zijn identiteit na een 'tactisch en technisch onderzoek' bekend werd.

Er wordt nu gezocht naar een tweede overvaller. 'Het onderzoek dat onder supervisie van een officier van justitie van het parket Amsterdam plaatsvindt is nog in volle gang', schrijft de politie.