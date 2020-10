Ten Hag na loting: 'Op dit niveau willen we spelen'

'Je hebt het nooit in de hand, maar het had makkelijker gekund', zei hij vanavond tijdens een persconferentie waar NH Nieuws bij aanwezig was. 'Maar het is ook een hele mooie uitdagende loting. Daar lopen we inderdaad niet voor weg. Op dit niveau willen we spelen.'

Ten Hag kijkt uit naar de confrontatie met de Engelsen. 'Een topteam, met topspelers. Dit is natuurlijk een affiche dat je altijd wil spelen. Dat is natuurlijk schitterend om te beleven.'

De Amsterdammers presenteerde eerder vandaag de nieuwe rechtsback Sean Klaiber. Hij komt over van FC Utrecht. In Spanje werd op datzelfde moment Sergiño Dest gespresenteerd bij FC Barcelona. Ten Hag had de rechtsback graag bij Ajax gehouden.

'Ik wilde hem per se behouden. Met zeven volwaardige verdedigers was de laatste linie in balans, maar helaas is het niet gelukt. Dan is het denk ik logisch dat je vervolgens bij Sean Klaiber uitkomt. Een optelsom', legt Ten Hag uit.