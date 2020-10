'Openbaar Ministerie benadrukte niet betrokken te zijn bij niet ingrijpen demonstratie op Dam'

Het Openbaar Ministerie zou in de week na de demonstratie tegen racisme op de Dam, waar het zo druk was dat er geen anderhalve meter afstand gehouden kon worden, hebben benadrukt niet betrokken te zijn bij het besluit om niet in te grijpen.

Dat meldt De Telegraaf, dat na een Wob-verzoek mails en Whatsappgesprekken in handen kreeg. In een van die mails staat: 'Voor het OM is van belang dat wij op 1 juni niet bij het besluit om niet op te treden tegen de drukte en de schending van de 1,5 meter regel zijn betrokken, waar in de externe communicatie wel wordt gesteld dat het een driehoeksbesluit is.'

Van belang

Via Whatsapp zou een soortgelijk bericht gestuurd zijn: 'Voor het OM is daarbij van belang dat wij bij het besluit gisteren niet zijn betrokken, waar in de communicatie wel wordt gesteld dat het een driehoeksbesluit is.'

Halsema zei op de dag van de demonstratie onder meer tegen AT5 dat 'de driehoek', die bestaat uit de burgemeester, hoofdcommissaris en hoofdofficier van justitie, geen grond zag om de demonstratie te ontbinden. In de tijdlijn die op 9 juni, na het mail- en appcontact over de rol van het OM, werd vrijgegeven, stond niet dat de hoofdofficier zich over wel of niet ingrijpen uitsprak. Tijdens het debat over de demonstratie zei ze dat de hoofdofficier 'op geen enkel moment verzet' had aangetekend.

Ontroerend

De burgemeester ging zelf ook naar de Dam. Ze zou daar volgens de krant over hebben geschreven: 'Ik ben er ook net geweest: politie geweldig, begripvol en o zo Amsterdams. Hele goeie sfeer. Mensen staan wat te dichtbij maar heel veel dragen mondkapjes en handschoenen. En het is er ook ontroerend: al die mensen (veel jongeren) die dit belangrijker vinden dan een terrasje.'

Volgens De Telegraaf hebben verschillende politieke partijen al aangegeven een nieuw debat over de gang van zaken rond de demonstratie te willen.