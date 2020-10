Bezorgde directeur Mentrum: 'Corona zorgt voor terugval bij psychiatrische cliënten'

De coronacrisis zorgt ervoor dat veel mensen met een psychiatrische aandoening een terugval krijgen. Dagbesteding valt weg en angsten liggen op de loer. Extra zorg is nodig, maar medewerkers vallen door ziekte en stress juist meer uit. 'Daar maak ik mij wel echt zorgen over', zegt Mentrum-directeur Jessica Wesselius.

GGZ-instelling Mentrum behandelt cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen. Dat kan gaan om suïcidale mensen, of mensen met psychoses of angststoornissen. 'De coronacrisis is een hele grote trigger voor het verergeren van die klachten', vertelt Louise Mulder.

Ze werkt in een wijkteam van Mentrum en gaat dagelijks op de fiets langs bij Amsterdammers met psychische klachten. Omdat de cliënten soms een vertekend beeld hebben van de realiteit kan de angst voor het coronavirus met ze op de loop gaan. ' Een van mijn cliënte trok zich compleet terug in haar woning. Ze liet niemand meer toe en onze zorg dus ook niet meer'.

Een zorgelijke situatie omdat Louise daardoor niet meer weet hoe het met haar cliënt gaat. 'Dan raak je de grip op zo'n persoon kwijt.'

Wegvallen van dagbesteding problematisch

Tijdens de eerste golf viel voor veel cliënten hun hele dagelijkse structuur, zoals een baantje of thuiszorg, opeens weg en dat maakte plaats voor angst, achterdochtigheid of depressie. 'Dat kan soms leiden tot gevaarlijke situataties', zegt de directeur. 'Als deze mensen volledig zonder zorg komen, dan gaan ook omstanders merken dat ze in crisis beginnen te raken.'

Druk op personeel neemt toe

Juist het slechter worden van de cliënten heeft een enorme weerslag op het personeel. 'Ik zie dat ik in de klinieken moeite heb mijn roosters rond te krijgen omdat er te veel personeel is uitgevallen.' Veel medewerkers zitten thuis in quarantaine, ziek of wachtend op de testuitslag.' Als mijn medewerkers nu ook met de griep uitvallen heb ik echt een probleem.'

Beide vrouwen maken zich zorgen om de situatie. 'Ik voel mij machteloos. Je gunt de cliënten zoveel meer dan dat je ze nu kan bieden', aldus Louise Mulder.