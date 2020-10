Kale en Kokkie kijken naar de loting van de CL

Ajax weet tegen welke clubs het dit jaar opneemt in de groepsfase van de Champions League. De Amsterdammers spelen tegen Liverpool, Atalanta Bergamo en Midtjylland. Wij keken gisteren met onze haarloze vrienden naar de loting, die werd gehouden in Nyon.

In een regenachtige setting proberen Kale en Kokkie er toch nog wat vrolijks van te maken: ze steken een barbecue aan. Onder het genot van een cola een een lekker wijntje kijken zij naar de loting. Kale is wel tevreden met de loting en hoopte vooraf zelfs op Liverpool. Kokkie is wat minder blij en vreest vooral voor het sterke Atalanta Bergamo.

Ook de nieuwe aankoop Sean Klaiber wordt nog even besproken, hij heeft in het verleden wat vervelende dingen over Ajax gezegd. Dit maakt bij de mannen natuurlijk de tongen los.

Bekijk de regenachtige aflevering van Kale & Kokkie hier: