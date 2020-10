Vanaf maandag moeten alle leerlingen op middelbare scholen een mondkapje op

Vanaf maandag moeten alle leerlingen op de middelbare scholen in de stad een mondkapje dragen. Organisatie OSVO (vereniging van schoolbesturen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs) heeft dit als regel ingesteld, laat voorzitter Rob Oudkerk weten. Gisteren kregen middelbare scholieren het dringende advies van de regering een mondkapje te gaan dragen onder schooltijd.

Volgens Rob Oudkerk zijn de besturen van de scholen het hier unaniem over eens .'Ons belangrijkste doel is het openhouden van de scholen. Als we het advies niet opvolgen zijn we zo weer terug in de situatie in maart waar de scholen dicht moesten. Dit is niet goed, kinderen hebben fysiek onderwijs nodig.'

Oudkerk benoemt dat het daarnaast belangrijk is dat er overeenstemming is tussen de scholen. 'Stel dat het ene lyceum op de hoek het wel doet en de andere op de andere hoek niet, dat werkt dan natuurlijk niet.'

Geen pet, niet eten

De scholen gaan het mondkapjesadvies wat de OSVO betreft als regel invoeren. 'Door er een regel van te maken zorg je dat kinderen zich eraan houden', aldus Oudkerk. 'Net zoals er wordt geluisterd naar: geen pet op in de klas of niet eten en drinken in het lokaal.'

Hoe de scholen de mondkapjesregel zullen gaan handhaven ligt bij de scholen zelf. 'Wij hebben wel geadviseerd aan de schoolleiders dat de leraren niet voor handhavers moeten spelen. De kinderen hebben zelf ook de verantwoordelijkheid om elkaar erop aan te spreken,' zegt Oudkerk.

De mondkapjesregel geldt buiten het lokaal waar de kinderen bewegen, dus in de gang en tijdens pauzes.