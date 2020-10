Gemeente over coronatest: 'Het is belangrijk dat je na de afspraak ook echt thuisblijft'

De besmettingscijfers lopen al een tijdje op en zeker de laatste tijd gaat het heel hard in de stad. Het aantal mensen dat besmet is met corona verdubbelt wekelijks. Daarom zijn extra maatregelen genomen, om de coronabesmettingen terug te dringen. In het AT5-programma Amsterdam Informeert vertelt Mohamed Hoesein (GGD Amsterdam) alles over het belang van testen bij klachten en legt hij uit hoe zo'n test er precies aan toegaat.

Mohamed Hoesein van de GGD hoopt dat Amsterdammers na de coronatest ook echt thuisblijven. 'Je laat je alleen testen op het moment dat je klachten hebt. Het is dus ongelooflijk belangrijk dat wanneer je de afspraak maakt, je daarna ook echt thuisblijft. En dat je niet boodschappen gaat doen of naar je werk gaat.'

Er zijn in de stad extra maatregelen genomen om het aantal besmettingen terug te dringen. Burgemeester Femke Halsema verzoekt Amsterdammers om in alle voor het publiek toegankelijke binnenruimten een mondkapje te dragen. 'Alleen als iedereen, niemand uitgezonderd, zich nu inspant en zich houdt aan de maatregelen, dan kunnen we goede hoop hebben op betere tijden in onze nabije toekomst.'

In Amsterdam zijn vijf locaties waar mensen op corona getest kunnen worden. Hoesein kijkt met trots naar de testlocatie in de RAI. 'Wat wij hier in onze teststraat doen is een keel-neus swab. Het gaat vrij diep de neus in, dat kan prikkelend overkomen.' Hij verzekert wel dat het geen pijn doet.

'Het doet even pijn, maar het valt wel mee', vertelt een vrouw die net een coronatest heeft gedaan. 'Dus even doorzetten en dan sta je weer buiten.' Een andere man had de test veel erger verwacht. 'Je voelt alleen een kleine steek in je neus, maar nu is het alweer voorbij.'

Amsterdammers krijgen hun uitslag via het burgerserviceportaal of worden gebeld door het landelijke call team. 'We streven ernaar dat de uitslag binnen 24 uur tot 48 uur bekend is', zegt Hoesein. 'We hopen natuurlijk nog veel sneller.'