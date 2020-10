Verdachte pint 'grote bedragen' met gestolen bankpassen

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een man die ervan verdacht wordt geld opgenomen te hebben met gestolen bankpassen. Eind juli merken twee verschillende slachtoffers dat hun pinpas verdwenen is en zien dat er meerdere grote bedragen zijn afgeschreven.

'De passen zijn gestolen uit een locker bij een sportschool aan de Valkenburgerstraat in het Centrum. Hij heeft het vermoeden dat een man die eerder naast hem heeft gestaan bij de lockers zijn code heeft afgekeken, de locker daarmee heeft geopend en er met zijn spullen vandoor is gegaan.'

De man op de beelden wordt verantwoordelijk gehouden voor het pinnen met de gestolen bankpassen. 'Of de man op de beelden ook verantwoordelijk is voor de diefstal is niet duidelijk', zegt Lex van Liebergen van de Politie Amsterdam. Een van de slachtoffers merkt zondag 19 juli rond 15.00 uur op dat zijn bankpassen en cash geld uit zijn portemonnee zijn gestolen.

Via de mobiel bankieren app op zijn telefoon ziet het slachtoffer later dat er geld is uitgegeven niet ver bij de sportschool vandaan in een coffeeshop op de St. Antoniesbreestraat.

Op maandag 22 juli komt op het oog dezelfde man in beeld, weer is hij aan de gang met een gestolen pas, maar nu van een ander slachtoffer. 'Die betaalpas is twee dagen eerder op maandag 20 juli waarschijnlijk gestolen uit zijn portemonnee in de omgeving van de Bos en Lommerweg. Van zijn rekening zijn meerdere grote bedragen opgenomen bij station Zuid WTC', zegt Van Liebergen.

Signalement

De man heeft een stevig postuur, kort geschoren haar en een grote langwerpige tatoeage op zijn rechterkuit. Hij droeg een blauwe trui met daaronder een wit t-shirt. Een zwarte bermuda, donkere sneakers en een zwarte rugtas met bies.