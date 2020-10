Hoe ervaar jij de verkeersveiligheid in Amsterdam? Doe mee met de AT5-enquête

Het aantal mensen dat in Amsterdam om het leven komt in het verkeer schommelt de afgelopen jaren tussen de tien en twintig personen. Vele honderden mensen raken ernstig gewond bij een verkeersongeluk. Het AT5-panel wil weten hoe Amsterdammers de verkeersveiligheid in hun stad ervaren.

Vorige maand vond er een ernstig ongeval plaats op de kruising Jan van Galenstraat/Willem de Zwijgerlaan, waarbij een 31-jarige fietsster onder een vrachtwagen terechtkwam en overleed. Waar het kruispunt volgens de gemeente geen zogenoemde 'blackspot' is, is het volgens buurtbewoners wel degelijk gevaarlijk. Zowel fietsers als automobilisten krijgen namelijk tegelijkertijd groen licht. AT5 wil weten wat jouw ervaringen zijn in het verkeer in Amsterdam en wat jij denkt dat er moet gebeuren om de verkeersveiligheid te verbeteren. Hoe kijk jij aan tegen fietsstraten? Vind je dat vrachtwagens alleen nog op bepaalde tijden door de stad mogen rijden? En hoe staat het met verkeerslichten in de stad? Meld je aan voor het AT5-panel om mee te doen aan deze en de toekomstige AT5-enquêtes. Na de aanmelding krijg je binnen enkele dagen vanzelf het onderzoek in jouw mailbox. De onderzoeksresultaten worden door AT5 gebruikt voor nieuwsreportages en -artikelen. De bevindingen leggen we ook voor aan experts, politici en andere betrokkenen. Het invullen van het aanmeldformulier duurt zo'n drie minuten. We delen jouw gegevens niet met derden. Meer hierover kun je vinden in ons privacystatement. Meedoen? Dat kan via deze link.