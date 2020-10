Man met mes overvalt tabakswinkel in Noord

Een man met een mes heeft vanmiddag een tabakswinkel overvallen in Noord. De politie heeft niet veel later een verdachte aangehouden in een woning.

De overval gebeurde rond 15.30 uur in de Nieuwe Maanstraat. Het personeel werd bedreigd met een mes.

De verdachte ging er daarna met verschillende producten uit de winkel vandoor. Voor de zaak liggen meerdere vloeitjes die hij in zijn haast heeft verloren.

Via Burgernet werd verzocht om naar de verdachte uit te kijken. Rond 16.30 uur meldde de politie dat een verdachte van de overval in een woning is aangehouden. De recherche heeft de zaak in onderzoek.

Het is niet het eerste geweldsincident in de straat deze week. Woensdagavond werd er in de Nieuwe Maanstraat geschoten.