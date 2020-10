Tot zeven jaar cel en tbs geëist tegen verdachten Rolex-bende

De drie zouden in wisselende samenstelling tussen 2017 en eind februari 2019 met excessief geweld mensen van hun dure horloge hebben beroofd, veelal een Rolex. Een van de slachtoffers is René van Dam, de vader van presentatrice Nicolette van Dam.

Excessief geweld

De verdachten gingen bij de roven vaak op dezelfde wijze te werk. Ze reden meestal in een auto rond door Oud-Zuid en zodra ze een dure auto zagen gingen ze erachter aan in de veronderstelling dat iemand met een dure auto ook wel een duur horloge om zijn pols had zitten. Soms werd vermoedelijk in een café of club een toekomstig slachtoffer met zo’n horloge gespot en later op weg naar huis gevolgd en beroofd.

Slachtoffers werden van achteren aangevallen en meestal geslagen en geschopt. Ze werden vaak in hun gezicht geraakt. Een slachtoffer liep een verbrijzelde kaak op en een ander slachtoffer brak haar schouder. De daders opereerden niet altijd, maar vaak wel in dezelfde samenstelling. Omdat een slachtoffer een van de twee auto's die ze gebruikten herkende, plaatste de politie in beide wagens afluisterapparatuur.

Afluisteren

In de gemaakte opnames is duidelijk te horen dat werd gesproken over een buitgemaakt horloge. Uiteindelijk kon de auto kort na een straatroof op 20 februari 2019 worden staande gehouden. Samen met camerabeelden, kentekenregistraties, historische telecomgegevens en getuigenverklaringen konden de verdachten worden vastgezet.

Het OM heeft bij de strafeis onder meer meegewogen dat de straatroven op professionele en doordachte wijze zijn voorbereid, dat de slachtoffers heel bewust zijn uitgekozen, dat er zwaar fysiek geweld is gebruikt en dat er meerdere kostbare horloges zijn gestolen die vaak ook een grote emotionele waarde hebben voor de slachtoffers. 'Het gevoel dat Oud-Zuid veilig is, is niet meer voor een ieder vanzelfsprekend. Dit alles is de verdachten aan te rekenen', aldus de officier van justitie.

De uitspraak volgt op 14 december.