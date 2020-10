Man (53) veroordeeld tot zeven maanden cel voor cocaïnehandel

Een 53-jarige man is veroordeeld tot zeven maanden cel, waarvan een maand voorwaardelijk voor het handelen in cocaïne. De man was actief in de regio Amsterdam en Diemen.

De politie kwam de 53-jarige man op het spoor na een melding van Meld Misdaad Anoniem.

Op 9 juni werd tijdens een controle een grote hoeveelheid drugs aangetroffen in de garagebox van de man. Zo werd er naast cocaïne ook MDMA, GHB, metamfetamine en hasj aangetroffen. In de woning van de verdachte werd ook materiaal gevonden waarvan bekend is dat dit wordt gebruikt bij het verwerken van harddrugs.

Uit telefoonberichten die de man verstuurde bleek dat hij over een behoorlijke partij harddrugs handelde. Zo werd er in telefoonberichten gesproken over honderden pakjes drugs. De 53-jarige man handelde niet alleen; hij kreeg hulp van een medeverdachte.

De rechter acht bewezen dat de man de harddrugs verhandelde in de periode april t/m juni. Naast de celstraf worden er wel een aantal bijzondere voorwaarden opgelegd: zo moet de man zich regelmatig melden bij de reclassering en zich laten behandelen bij een instelling voor forensische psychiatrie. Daarnaast krijgt hij een contactverbod met de medeverdachte in deze zaak.