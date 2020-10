Ruim 14 miljard aan goudvoorraad DNB 'soepel en veilig' verhuisd

De voorraad goud en bankbiljetten van De Nederlandsche Bank (DNB) is succesvol van Amsterdam naar Haarlem verhuisd. Het transport vertegenwoordigde een waarde van in totaal 14,5 miljard euro.

Onder leiding van de Koninklijke Marechaussee werd gisteravond om 18.00 uur begonnen met de verhuizing van de ruim 200 ton goudbaren en bankbiljetten vanuit de ondergrondse kluis van DNB aan het Frederiksplein. Rond 15.30 uur vanmiddag was de operatie afgerond. Meerdere wegen werden vanwege het transport afgesloten.

De zwaarbeveiligde operatie was zorgvuldig voorbereid en verliep volgens de marechaussee 'veilig en soepel'. Aanleiding voor de verhuizing is de renovatie van het hoofdkantoor van DNB aan het Frederiksplein. Besloten is om de voorraad goud en bankbiljetten tijdelijk op te slaan in de voormalige gelddrukkerij Joh. Enschedé in Haarlem, totdat in 2023 een nieuw te bouwen Cashcentrum in Zeist opengaat.

Goudkluis

In de goudkluis van DNB liggen 14.000 goudbaren en circa 1000 dozen met gouden munten. De waarde bedraagt tegen de huidige gestegen goudprijs bijna 10 miljard euro. Dit goud vormt een derde (31%) van de goudvoorraad van DNB. Daarnaast ligt nog een derde (31%) van de goudvoorraad in de Federal Reserve Bank in New York. De overige goudvoorraad ligt in Engeland en Canada.