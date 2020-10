Verhuurder in Zuid mag gezin met vier kinderen niet uit woning zetten

De verhuurder stelt dat het gezin zich niet aan de afspraken heeft gehouden. Zo zou er een keuken zijn geplaatst zonder haar toestemming en is als gevolg daarvan lekkage ontstaan.

Bovendien zegt de verhuurder het pand nodig te hebben voor eigen gebruik. Ze wil de ruimte namelijk opknappen, omdat er uit een bouwkundig rapport zou blijken dat er meerdere renovaties nodig zijn.

2500 euro huur

Haar bedoeling is om het pand hiermee aan te passen aan de 'eisen van de huidige tijd'. Bovendien wil zij de bovengelegen berging graag aan de ruimte toevoegen, zodat ze een grotere woning kan verhuren.

Hiervoor wil ze 2500 euro huur vragen. De huidige huurders betalen 207.86 euro, maar hierdoor zou de verhuurder nu al maandelijks 'aanzienlijk verlies lijden'.

27 jaar in de woning

De huurders werpen tegen dat zij al 27 jaar in het pand wonen. Volgens hen heeft de verhuurder 'de situatie, waaronder de lage huurprijs, zelf in de hand gewerkt'. Onder meer omdat de verhuurder hun verzoeken om gebreken in de woning aan te passen zou hebben genegeerd.

Niet verhuizen

De kantonrechter heeft uiteindelijk ten gunste van de huurders geoordeeld. Zelfs als zij tekortgekomen zijn, is dit geen reden om de huurovereenkomst te ontbinden, luidt het vonnis.

Bovendien zou de verhuurder onvoldoende onderbouwd hebben waarom zij nu aanzienlijk verlies lijdt en waarom zij de huurwoning dringend nodig heeft voor eigen gebruik.

Het gezin hoeft daarom voorlopig niet te verhuizen.

Hoger beroep

Met dit vonnis sluit de rechter zich aan bij een andere kantonrechter, die met een vergelijkbaar oordeel kwam toen de zaak eerder al werd behandeld.

Toch duurt het proces nog wel even voort: de verhuurder is al in hoger beroep gegaan. Het gerechtshof zal zich hier later nog over buigen.