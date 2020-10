Hassane Bandé keert vervroegd terug bij Ajax

Vandaag werd al bekend dat middenvelder Davy Klaassen terugkeert, maar er is nog meer Ajax-nieuws. Hassane Bandé wordt namelijk vervroegd weer naar Amsterdam gehaald.

De aanvaller werd op 27 januari voor anderhalf seizoen verhuurd aan FC Thun. Hij zou daar in principe dus tot en met 30 juni 2021 blijven, maar nu is afgesproken dat Bandé per direct terugkeert.

Blessure

Bandé werd op 30 oktober 1998 geboren in Ouagadougou, Burkina Faso. Daarna kwam hij over van het Belgische KV Mechelen in 2018.

Datzelfde jaar kreeg hij een ernstige blessure en volgde er een lange periode van revalidatie.

Ajax

Voor Jong Ajax kwam Bandé vier keer uit, maar voor Ajax 1 speelde hij nog geen officiële wedstrijden.

Mogelijk komt daar nu verandering in. De speler staat in elk geval nog tot en met 30 juni 2023 onder contract.