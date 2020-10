Halsema: Geen informatie over homogenezingen door kerk

Burgemeester Femke Halsema had toch geen informatie dat er 'homogenezingen' plaatsvonden of werden gepredikt bij de Hillsong Church. Dat blijkt uit een brief die ze gisteren aan de gemeenteraad stuurde. Toch kondigde ze na een vraag van de SP ongeveer een maand geleden wel aan een 'ernstig gesprek' met de verhuurder van een theater dat de kerk gebruikt te houden.

Die uitspraak deed ze tijdens de commissievergadering Algemene Zaken op 17 september in de Stopera. Toen de ChristenUnie haar vroeg of ze niet eerst kon uitzoeken of er bij de kerk daadwerkelijk sprake was van homogenezing zei ze: 'U kunt er van op aan dat als wij een ernstig gesprek gaan voeren met de verhuurder (...) dat we dat nooit zullen doen op basis van speculatie. Maar op basis van informatie.'

SP-fractievoorzitter Erik Flentge stelde de vraag over de kerk tijdens een debat over anti-homogeweld. 'Vorig jaar is er een prachtig artikel in Het Parool verschenen over The Hillsong Church waarbij homoseksualiteit nog steeds als een zonde wordt beschouwd', zei hij. 'Mensen die openlijk homoseksueel zijn kunnen niet in hogere regionen van de kerk terecht. En op alle mogelijke manieren merk je dat als je je openlijk uitspreekt als homoseksueel of wat voor geaardheid dan ook, je een conversietherapie krijgt aangeboden.'

Halsema beschuldigde de kerk niet expliciet van praktijken van 'homogenezing', maar sprak over 'signalen' en ging in gesprek met de verhuurder. Toch vindt de ChristenUnie dat de burgemeester de kerk daarmee schade heeft toegebracht.