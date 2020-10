Wat als je tegelijkertijd griep en corona krijgt? En meer vragen over de coronacrisis

Wie in deze tijd hoest of verhoging heeft, denkt al snel aan corona. Maar het kan ook een 'gewoon griepje' zijn. Want wat is nou eigenlijk het verschil?

Volgens het RIVM zijn er een aantal kenmerken te onderscheiden die specifiek gelden voor het coronavirus. Er kunnen namelijk extra symptomen optreden, waaronder verlies van reuk en smaak. Ook is er bij corona een langere incubatietijd.

Voor wie het zeker wil weten, is testen overigens de beste optie. Maar wat nou als je beide virussen hebt opgelopen, wil deze vraagsteller weten.

Het is nog de vraag of dat überhaupt kan. 'Dat weten we nog niet goed', vertelt Daphne Tabak, voorzitter van Huisartsenkring Amsterdam-Almere. 'De griep is seizoensgebonden, dat begint nu en duurt tot ongeveer maart.'

Wel verwacht ze dat griep en corona 'in theorie samen kunnen gaan'. 'Maar dan heb je eigenlijk gigantische pech. Dat is vergelijkbaar met dat je moe bent door de ziekte van Pfeiffer en daar bovenop nog bloedarmoede krijgt.'

Bovendien zullen er minder mensen griep krijgen dit jaar, verwacht Tabak. 'Er wordt meer sociale afstand gehouden. Dat is goed tegen de griep. Ook laten meer mensen zich vaccineren.'

Want waar we al maandenlang wachten op een vaccin tegen corona, is er natuurlijk al wél een vaccin tegen de griep. 'En er is dit jaar meer belangstelling voor de griepprik', ziet Tabak.

Huisartsen hebben daarom al meer griepprikken ingeslagen. De kans om erg ziek te worden door corona én de griep, wordt daardoor minimaal. Toch is het nog de vraag of mensen zich ook daadwerkelijk laten inenten. Want mogelijk zijn ze bang om dan het coronavirus op te lopen.

Maar dat hoeft mensen in principe niet tegen te houden, want er zijn allerlei maatregelen getroffen om dat te voorkomen, vertelt Tabak.

Zo is er gedacht aan looproutes, desinfectiezuilen en tijdvakken. Bovendien wordt er gezocht naar alternatieve locaties om mensen in te enten, aangezien Amsterdamse huisartsenpraktijken vaak niet zo groot zijn qua oppervlakte. Huisartsen wijken dan uit naar een gebouw van de gemeente of een basisschool, in samenspraak met de GGD.

'Alles loopt heel gestroomlijnd. Voorheen was het vaak supergezellig als mensen weer kwamen voor de griepprik, een soort koek en zopie met de buurt. Maar we doen nu erg voorzichtig. We willen natuurlijk niet zelf een grote besmettingsbron zijn.'