Live op AT5: wethouder Groot Wassink over de sociale plannen voor werkgelegenheid

Wethouder Rutger Groot Wassink van GroenLinks speelt dinsdag 6 oktober open kaart in De Balie. Een uur lang spreekt hij met De Balie-programmamaker Tim Wagemakers over zijn sociale plannen die voor werkgelegenheid in de stad moeten gaan zorgen en de Amsterdamse economie in het nieuwe normaal. Dit programma wordt live uitgezonden op AT5.

Er vallen harde klappen in de Amsterdamse economie. Het UWV keert nu al 50 procent meer WW-uitkeringen uit dan vorig jaar. Niemand gaat er vanuit dat we snel de crisis uit zullen komen. Als wethouder Sociale Zaken wil Rutger Groot Wassink flinke herstel- en banenplannen in gang zetten om de werkgelegenheid op peil te houden. Maar wat houden zijn plannen precies in? Wat gaat de Amsterdammer er op korte termijn van merken en is het wel genoeg? Programmamaker Tim Wagemakers gaat het gesprek met de wethouder aan.





In de onregelmatig verschijnende serie Open Kaart daagt De Balie hoofdrolspelers uit het Amsterdamse nieuws uit om een uur lang open kaart te spelen. Een 1-op-1 gesprek waarin de belangen van de Amsterdammer centraal staan.



Het programma is vanaf 20.30 uur te volgen op AT5.