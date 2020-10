D66 wil corona-studieplekken op Stopera: 'Weet niet of de koffie heel veel beter is'

In plaats van op de universiteit, je tentamen leren op de Stopera. D66 heeft dat verzoek neergelegd bij het stadsbestuur.

Hoewel er een tweede golf aan komt, vindt Rooderkerk dat er ook vooruit gekeken moet worden. 'Natuurlijk moeten we zien hoe het gaat met de besmettingen, maar met het oog op de toekomst moeten we jongeren de kans geven om hun studie goed te volgen.'

D66-raadslid Ilana Rooderkerk hoopt dat studenten hiermee de coronacrisis goed doorkomen: 'Ik denk dat als een student gewoon een bureautje kan hebben, op 1.5 meter afstand van elkaar en we op die manier kunnen zorgen dat die studietijd wat dragelijker is, dan zou dat heel erg fijn zijn.'

Het gaat haar niet alleen om de lege werkplekken in de Stopera, maar ook om andere leegstaande kantoren van de gemeente. Student politicologie Florian Konings woont acht hoog in het oude ACTA-gebouw in Nieuw-West. 'De muren komen op een gegeven moment echt wel op je af.'

Toch denkt Florian dat hij het nog niet zo zwaar heeft. 'Sommige studenten hebben niet eens een bureau', zegt hij. Maar hij ziet het niet zitten om iedere dag op zijn kamer achter z'n bureau te studeren. 'Ik zou gewoon heel graag ook op een andere plek willen studeren.'

Hoewel Florian goed begrijpt dat de studiezalen op universiteiten dicht zijn om de kwetsbare mensen te beschermen, vindt hij dat er ook goed gekeken moet worden naar de mentale gezondheid van jongeren. 'Het ene is niet belangrijker dan het andere. Ik vindt dat er voor beide doelgroepen aandacht moet zijn.'

Burgemeester Halsema heeft gezegd ernaar te zullen gaan kijken of dit mogelijk en wenselijk is.