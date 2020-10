Buurtbewoners verdeeld over plan betaald parkeren in Nieuw-West

Als het aan het dagelijks bestuur van Nieuw-West ligt wordt de parkeerdrukte in Geuzenveld, een deel van Slotermeer Zuidwest en een deel van Eendracht, aangepakt met betaald parkeren. Dit plan kwam er, ondanks dat een meerderheid van het stadsdeelcommissie tegen het plan was. Buurtbewoners zijn verdeeld over het parkeerplan.

'Ik vind het verschrikkelijk', zegt stadsdeelcommissielid Nieuw-West Mohamed Alkaduhimi (DENK) over het parkeerplan van de gemeente.

Hij vindt het raar dat het advies van meerdere partijen in de stadsdeelcommissie niet meegenomen is in het advies van het dagelijks bestuur aan het college van B&W. 'Wij zijn immers gewoon gekozen door de burger.'

Niet goed

De buurtbewoners zijn verdeeld over het plan. 'Ik vind het niet goed', zegt een bewoner. Hij beaamt dat het drukker in de buurt is geworden door het gratis parkeren, maar hij ziet betaald parkeren niet als de oplossing. 'Ik denk dat het beter is als er een blauwe zone komt.'

Een man die vaak in de buurt moet zijn is dan weer bezorgd over de kosten van het betaald parkeren. 'Als er al betaald parkeren is voor een klein bedrag, dan gaat het bedrag vaak omhoog.'

'Prima oplossing'

Maar niet alle buurtbewoners zijn negatief over het betaald parkeren plan van het stadsbestuur. 'Ik vind het perfect', zegt een vrouw. 'Het gaat op dit moment helemaal verkeerd met parkeren en het is vreselijk druk.'

'Het is schandalig', zegt een oudere bewoner over de hoeveelheid auto's die er staan geparkeerd in haar wijk. 'Mensen gaan de stad in en onze eigen mensen kunnen de auto niet neerzetten. Dus ik vind het een prima oplossing.'