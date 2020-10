GVB-chauffeur mishandeld in bus in Geuzenveld

In een video die op social media circuleert is te zien hoe een buschauffeur van het GVB wordt mishandeld. Een medewerker van het vervoersbedrijf is vanmiddag in bus 21 in Geuzenveld toegetakeld.

De video wordt gedeeld op Snapchat en staat op Geenstijl. Daarop is te zien hoe een man de GVB-medewerker in een nekklem zet en daarna zelfs op hem gaat staan.

Het GVB laat weten dat de mishandeling van de chauffeur bij hen bekend is en dat het slachtoffer nog in het ziekenhuis ligt. Het is niet bekend hoe het met de medewerker gaat.

De politie bevestigt dat er 14.30 uur een melding is geweest van een vechtpartij in bus 21 op de Ruys de Beerenbrouckstraat in Geuzenveld. 'Agenten zijn ter plaatse geweest en hebben eerste hulp verleend aan het slachtoffer. We hebben de zaak in onderzoek.'