Gewapende man wikkelt geldkluizen in laken van het hotel dat hij overvalt

Onder bedreiging van een vuurwapen moet een receptionist van een hotel aan de Raadhuisstraat eind december twee geldkluizen meegeven aan een gewapende overvaller. De politie geeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrij waarop te zien is hoe de verdachte te werk gaat. De politie denkt dat er in ieder geval nog twee personen betrokken zijn bij de overval.

'Op het eerste oog lijkt er niks aan de hand tot dezelfde man een half uur later opnieuw binnenkomt, dan heeft hij opeens een vuurwapen in zijn rechterhand en een plastic tas in zijn andere', zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam.

Iets voor vier uur in de nacht van vrijdag 27 op zaterdag 28 december meldt een man in een Ajax-trainingsjack zich bij de receptie van het hotel. Hij vraagt de receptionist of er eten is, dit doet hij in het Engels. De receptionist zegt dat er geen eten geserveerd wordt en de man verlaat het hotel.

Hij gooit de tas over de toonbank en bedreigt de receptionist met het wapen. Niet in het Engels, maar nu in het Nederlands roept hij dat hij geld wil. Onder bedreiging van het wapen loopt het slachtoffer met de verdachte mee naar het kantoor. Daar doorzoekt de verdachte lades en kasten op zoek naar geld.

'Even later komen de twee weer in beeld van de camera. De receptionist draagt een kluis bij zich in de tas van de overvaller. Zelf gaat hij achter de balie op zoek naar nog meer om mee te nemen', zegt Stor. De overvaller dwingt de receptionist om terug te lopen naar het kantoor waar hij nog een kluis vindt. Als ze weer in beeld komen, heeft de overvaller twee kluizen in zijn armen die hij in een laken wikkelt; vervolgens verlaat hij het pand.

Twee andere verdachten

'Het was voor de receptionist heel heftig om dit mee te maken. Tijdens je werk opeens oog in oog met een overvaller met een vuurwapen is niet niks. Uit onderzoek en camerabeelden buiten het hotel blijkt dat twee andere personen en twee voertuigen betrokken zijn bij de overval', aldus Stor.

Een camera op de Herengracht, om de hoek van het hotel, legt vast hoe een witte en een donkerkleurige auto vlak bij elkaar geparkeerd worden, dit gebeurt vlak voor de overval. Uit de witte auto stapt de overvaller, in de donkere auto zitten twee andere mannen die de politie verdenkt van betrokkenheid bij de overval.

De bijrijder van de donkere auto is ook te zien op een camera als hij langs het hotel loopt op de Raadhuisstraat. Na de overval is op de camera aan de gracht te zien hoe hij de achterdeur van de donkerkleurige auto opent voor een man die met twee zware objecten in een laken aan komt gelopen. Vervolgens wordt de auto gestart en rijdt het drietal weg.

Signalementen

De man die verdacht wordt van de gewapende overval wordt tussen de 1.70 en 1.75 meter geschat en heeft een lichtgetinte huidskleur. Hij droeg een rood-wit Adidas jack met capuchon en Ajax-logo met drie sterren daarboven. Hij had een blauwe spijkerbroek aan en droeg een zwarte pet onder zijn capuchon. Verder droeg hij zwarte gympen van het merk Dsquared2.





De tweede verdachte wordt 1.75 meter geschat, heeft een lichtgetinte huidskleur, een zwarte jas van het het merk Moose Knuckles met een zwarte bontkraag. Verder had hij een donkerblauwe spijkerbroek met witte scheuren ter hoogte van zijn knieën, broekzakken en schenen. Hij droeg grijze gympen met een Nike-logo. De derde verdachte is de bestuurder van de donkerkleurige auto. Hij is onvoldoende in beeld om een duidelijk signalement te geven.