Aantal vastgestelde coronabesmettingen stijgt met bijna twintig procent

Het aantal mensen dat in de stad positief getest is op het coronavirus, is vorige week met 18 procent gestegen ten opzichte van de week daarvoor.

Dat meldt de GGD vandaag. De verschillen tussen stadsdelen zijn opnieuw minder groot geworden. De sterkste stijging per 10.000 inwoners was te zien in stadsdeel Noord (42%). Het ging vorige week om 2584 besmettingen in heel Amsterdam, dat waren er een week eerder 2192. In West ziet de GGD de meeste besmettingen. Het waren er daar 495. In Noord waren het er 260. Het laagste aantal besmettingen in de stad was deze week in het centrum, het waren er daar 253.

GGD Amsterdam

In de omliggende gemeentes is het aantal positief geteste personen ook gestegen. De grootste relatieve stijging was te zien in Aalsmeer, het ging daar om 70 nieuwe besmettingen.