Huisartsen slaan veel meer griepvaccins in, maar is het genoeg?

Dat er precies dit jaar veel vraag is naar de griepprik, is geen verrassing, zegt huisartsenpraktijk Frankendael. ‘Het komt door de angst voor corona. Er zijn veel overeenkomsten, dus mensen willen het zekere voor het onzekere nemen. Wij hebben dit jaar zelfs 25% meer prikken besteld.'

'De verwachting is dat veel meer mensen met een uitnodiging zich zullen melden ten opzichte van vorige jaren', vertelt Stella Zonneveld, huisarts en medisch directeur van de Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam (Roha), aan AT5. 'We denken dat we voldoende hebben. Zo niet, dan kunnen sommige mensen geen griepprik krijgen.'

Bij huisartsenpraktijk Frankendael is al van te voren aan mogelijke tekorten gedacht: 'We hebben het zo op voorraad dat mensen met een uitnodiging er altijd eentje kunnen krijgen. Ze zijn er vooral voor kwetsbare mensen, daar gaat het echt om.'

Ook Zonneveld gaat er niet van uit dat de tekorten enorme moeilijkheden zullen opleveren: 'Met grote tekorten, krijgen kwetsbare mensen problemen, denk aan overlijdens onder ouderen. Vooralsnog zien we dat niet gebeuren.'

Minder druk op zorg

Hoewel de griepprik niet tegen corona werkt, is er wel zeker een toegevoegde waarde. Hoe meer vaccinaties, hoe minder druk op de zorg. Griepverschijnselen kunnen namelijk verward worden met coronasymptomen.

'Wat vooral belangrijk is, is dat zorgmedewerkers zelf gevaccineerd worden. Tijdens het griepseizoen kampt een deel met luchtwegklachten, die moeten dan getest worden op corona en vallen een poos uit. Of ze krijgen de griep en vallen uit. We hebben zorgpersoneel tijdens deze periode echt nodig', zegt Zonneveld.

Coronaproof prikken

Het prikken zal er voor de mensen met een uitnodiging of recept dit jaar wel anders uitzien. Zo werken praktijken met speciale looproutes, stippen op de grond om de anderhalve meter maatregel te waarborgen en wordt er gewerkt met timeslots.

Voor de kleine praktijken zijn er, in samenwerking met de gemeente, coronaproof priklocaties gevonden.