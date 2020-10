Dijksma pleit voor uitbreiding mondkapjesplicht na mishandeling GVB-chauffeur

Wethouder Sharon Dijksma (Vervoer) pleit voor een uitbreiding van de mondkapjesplicht, ook buiten het openbaar vervoer. Ze vindt dat de situatie nu onhoudbaar is voor het personeel van het GVB, dat telkens moet uitleggen waarom de mondkapjes in het openbaar vervoer wél verplicht zijn en daarbuiten, in andere publiek toegankelijke binnenruimtes, niet. Dat zegt Dijksma in een interview met AT5.

Gisteren werd een buschauffeur gebeten, geschopt en geslagen door een reiziger na een conflict over een mondkapje. Volgens Dijksma vinden er in het openbaar vervoer 'voortdurend' discussies tussen GVB-personeel en reizigers plaats en komt dat ook door de landelijke discussie over het nut van mondkapjes.

'Het is echt belangrijk dat er in Den Haag nu gewoon klare wijn wordt geschonken, namelijk we verplichten het gewoon ook buiten het openbaar vervoer in ruimtes die publiek toegankelijk zijn en waar het nodig is', zegt Dijksma tegen AT5. 'Zodat we de discussie over het al dan niet verplichten niet bij één sector leggen, want dat is eigenlijk een onmogelijke opgave.'