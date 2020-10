De roofmoord op Fred Hund zorgt wrang genoeg voor verbinding: 'Soms ontstaan ook mooie dingen'

Dat de moord op Fred Hund, vandaag precies tien jaar geleden, diepe sporen nalaat, blijkt bij de herdenking in de Jan Evertsenstraat. Sommige ondernemers en buurtbewoners zijn nog altijd zichtbaar aangeslagen als ze terugdenken aan die fatale overval op de juwelier.

Op het kleurrijke herdenkingsbankje op de brug aan de Admiralengracht liggen witte rozen. Een enkel kaarsje trotseert de herfstige wind. De Jan Evertsenstraat herbeleeft vandaag die inktzwarte oktoberdag, tien jaar geleden. 'Ik kan eigenlijk nog steeds niet langs de winkel lopen', vertelt een oud-winkelier die getuige was van de roofmoord.

Wrang genoeg heeft de dood van Hund ondernemers en buurtbewoners juist dichter bij elkaar gebracht. Met 'Geef om de Jan Eef' ontstond een hechte vereniging, die de winkelstraat in West nieuw leven wist te geven. 'Het is vreemd als uit iets verschrikkelijks iets moois voortkomt'', memoreerde oud-burgemeester Van der Laan bij de herdenking voor Fred Hund in 2013.