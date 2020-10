GVB-personeel geschokt na mishandeling: 'Zullen doormoeten want corona is er nu eenmaal'

Intussen is de 67-jarige chauffeur weer ontslagen uit het ziekenhuis, vertelt de directeur Techniek en Operatie van het GVB Mark Lohmeijer tegen AT5, maar: 'We zijn er enorm van geschrokken, maar eigenlijk ook wel geschokt en heel boos dat dit soort dingen gebeuren.' Incidenten in het ov zijn sinds de invoering van de mondkapjesplicht op 1 juni niet zeldzaam, maar sinds de invoering van het dringende mondkapjesadvies voor publieke binnenruimtes en de discussies daarover, is de situatie volgens verkeerswethouder Sharon Dijksma onhoudbaar geworden. Zij pleit daarom voor een brede mondkapjesplicht, ook buiten het ov.

Volgens Lohmeijer is het onacceptabel wat er is gebeurd: 'Dit kan gewoon niet.. Maar we zullen doormoeten, want we hebben nu eenmaal corona en we hebben een mondkapjesplicht, en dat is ook verstandig. Wij doen wat we kunnen doen maar hebben wel ieders steun nodig om dit werkbaar te maken.'

'Afschuw, je kan er eigenlijk niet naar kijken, ontoelaatbaar', vindt ook Dijksma. Ze hoopt dat de politie de verdachte snel weet op te sporen. En die beschikt in ieder geval over haarscherpe bewakingsbeelden uit de bus.