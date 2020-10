Doorbraak in misbruikzaak 8-jarig meisje uit 2008: 61-jarige verdachte aangehouden

Zedenrechercheurs hebben afgelopen dinsdag een 61-jarige man aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij het misbruiken van een 8-jarig meisje in Molenwijk.

Dankzij nieuw DNA-onderzoek kon de verdachte dinsdag worden aangehouden. Het gaat om een verdachte die al eerder veroordeeld is voor zedenzaken. Hij zit momenteel vast.

Misbruikt na buurtfeest

Op zaterdag 21 juni 2008 werd in Molenwijk in Noord een 8-jarig meisje seksueel misbruikt. Onderweg van een buurtfeest naar huis wist een man op een fiets het meisje bosjes in te lokken. Daar werd ze seksueel misbruikt.

De man vluchtte en wist te ontkomen. Daarop werd direct een uitgebreid onderzoek gestart. Maar ondanks dit onderzoek en veel media-aandacht werd er nooit een verdachte aangehouden. Wel kwam er uit het onderzoek een verdachte naar voren, die in Zaandam voor soortgelijke delicten was veroordeeld, maar sluitend bewijs ontbrak.



Totdat nieuwe DNA-technieken de zaak onlangs in een stroomversnelling brachten. Rechercheurs van het Amsterdamse Coldcase-team wisten samen met het Nederlands Forensisch Instituut de identiteit van de verdachte vast te stellen.