'André Onana positief getest op het coronavirus'

André Onana is volgens media in Kameroen positief getest op het coronavirus. Ajax heeft het nieuws nog niet bevestigd.

Volgens de Kameroense sportsite CFOOT is Onana positief getest en moet hij daarom aan de kant blijven. De keeper van Ajax is met de nationale ploeg van Kameroen op trainingskamp in Nederland. Vrijdag stond het duel met Japan op het programma.

Als het klopt dat Onana positief is getest, mist de doelman daardoor mogelijk ook de wedstrijden tegen sc Heerenveen en Liverpool.