GGD Amsterdam: 'Als het niet beter wordt, zullen meer maatregelen volgen'

De GGD is teleurgesteld in de coronacijfers van deze week. Ze hadden gehoopt op een daling, maar die is nog niet terug te zien in de statistieken. AT5 sprak met Yvonne van Duijnhoven, hoofd infectieziekten van GGD Amsterdam, over de situatie in de stad. 'We zijn er nog lang niet klaar mee', voorspelt ze. Als de situatie niet verandert, sluit zij nieuwe maatregelen niet uit.

'Noord viel de laatste twee weken juist op, omdat Noord toch wat minder infecties liet zien en wat minder besmettingen. Maar inmiddels zitten ze op het zelfde niveau als de andere stadsdelen. Ik zie wel dat daar de jongeren wat minder een hoofdrol spelen, ongeveer een kwart. Hier zien we met name de oudere groep van veertigers en vijftigers waar dat plaatsvindt', zegt Van Duijnhoven.

Waar eerder de jongeren vooral positief getest werden, is dat beeld nu anders. Ook de groep 40 tot 60 jaar wordt nu vaker besmet. En naast Nieuw-West en Zuidoost zijn ook de besmettingen in andere stadsdelen flink opgelopen.

Hoofd infectiezieketen van de GGD, Yvonne van Duijnhoven, maakt zich daar zorgen om. 'We hadden gehoopt dat er al wat meer daling zichtbaar zou zijn, maar blijkbaar is het gedrag nog niet zo ver aangepast en leidt dat nog niet tot de daling die we wel willen zien', zegt ze tegen AT5.

Het aantal positief geteste Amsterdammers is afgelopen week gestegen met bijna 20 procent, terwijl de cijfers juist naar beneden moeten. Tijdens de persconferentie van vorige week zei burgemeester Halsema dat de nieuwe maatregelen moeten zorgen voor een daling van 40 procent, maar daar is dus nog lang geen sprake van.

Dat de cijfers nog niet de goede kant op gaan, heeft volgens Van Duijnhoven onder andere te maken met het niet voldoende naleven van de coronamaatregelen. Er zijn veel mensen met mondkapjes te zien in openbare ruimtes, maar het thuiswerken valt tegen. 'Ik zie niet dat het minder druk is op de weg. Dus bijvoorbeeld het thuiswerken, daar heb ik de indruk van, dat dat eigenlijk helemaal niet meer zo fors is opgepakt. Terwijl het echt wel de bedoeling was, omdat we weten dat dat een hele goede maatregel is', aldus Van Duijnhoven.

Nieuwe maatregelen zijn dan ook niet uitgesloten. 'De minister is uiteindelijk natuurlijk degene die over de maatregelen gaat, in overleg met de veiligheidsregio's, dat kan ik dus nog niet overzien. Maar als het niet beter wordt dan dit, dan denk ik inderdaad dat er meer maatregelen zullen gaan volgen', waarschuwt Van Duijnhoven.