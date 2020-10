Tweederde van verzorgingshuizen in tweede golf getroffen door corona: 'Wel veel geleerd van eerste'

Tweederde van de verzorgingstehuizen in onze regio heeft sinds augustus te maken gehad met coronabesmettingen. Dat zegt het hoofd infectieziekten van de GGD Amsterdam tegen AT5. Volgens zorgaanbieder Cordaan gaat het bij hen nog om incidentele besmettingen, en niet om grootschalige uitbraken. 'We hebben veel geleerd van de eerste golf. Maar het blijft een moeilijk in te dammen virus.'

Ouderen hebben een verhoogd risico om erg ziek te worden van het coronavirus. Het verpleeghuis bleek dit voorjaar dan ook een potentiële brandhaard te zijn. Nu er sprake is van een tweede golf, groeit daarom de zorg dat verpleeghuizen opnieuw hard getroffen zullen worden. Incidentele besmettingen Volgens de GGD neemt het aantal besmettingen inderdaad weer toe, maar gaat het nog om relatief kleine aantallen. 'Ongeveer tweederde van de huizen hebben een besmetting op dit moment doorgemaakt of gehad sinds begin augustus', aldus Yvonne van Duijnhoven, hoofd infectieziekten van de GGD Amsterdam. 'Gelukkig blijven de besmettingen op die afdelingen doorgaans klein, dat is echt anders dan bij de eerste golf. Bij een klein aantal huizen zien we het aantal besmettingen wel fors oplopen.'

AT5

Ook bij Cordaan zijn opnieuw enkele medewerkers en bewoners besmet geraakt. Het gaat daarbij nog om 'incidentele besmettingen, niet om grote uitbraken', benadrukt een woordvoerder. Virus sloeg hard toe 'Het zijn op dit moment gelukkig niet grote aantallen, zoals we eerder dit jaar wél zagen.' De medewerkers en bewoners van Cordaan hebben namelijk al aardig wat te verduren gekregen. Zo sloeg het virus hard toe in het Joodse zorgcentrum Beth Shalom. Ook bleek de helft van de bewoners van het verpleeghuis Anton de Kom besmet te zijn geraakt.

Quote 'Medewerkers zijn emotioneel gezien nog niet altijd hersteld van de eerste golf' woordvoerder cordaan

'Voor medewerkers is het daarom schrikken dat het aantal besmettingen nu weer toe dreigt te nemen. Ze zijn emotioneel gezien nog niet altijd hersteld van de eerste golf', vertelt de woordvoerder. Beter voorbereid Wel is Cordaan nu beter voorbereid op een uitbraak. 'We hebben geleerd van wat er in de eerste periode is misgegaan. Toen hadden we nauwelijks beschermende middelen, omdat het RIVM dat ook niet noodzakelijk vond.' Dat is nu wel anders. Zo maken medewerkers gebruik van schorten en handschoenen. Daarnaast dragen ze een mondkapje.

Quote 'Eerder moesten we verzorgingstehuizen sluiten, dat willen we niet meer' woordvoerder cordaan

Bezoekersregeling Overigens mogen familieleden nog gewoon langskomen, het liefst in kleine gezelschappen. 'Eerder moesten we huizen sluiten. Maar dat heeft heel veel gevolgen gehad voor de sociale contacten van bewoners en dat willen we ook niet meer', aldus de woordvoerder. Als er veel besmettingen zijn, wordt in het uiterste geval een etage of afdeling gesloten. En dat is snel vast te stellen, nu Cordaan een eigen testteam heeft. 'We kunnen dan eventueel mensen isoleren, om verdere verspreiding tegen te gaan.' Bovendien dragen ook bezoekers nu een mondkapje, om het zekere voor het onzekere te nemen. Deze regel ging al in voor de persconferentie waarin extra maatregelen werden aangekondigd. 'Omdat de besmettingsgraad weer toenam, wilden we de extra maatregelen ook niet afwachten.' 'Besmettingen helemaal voorkomen doe je niet' Doordat er nu dus al meerdere maatregelen zijn gekomen, is de hoop dat het aantal besmettingen mee zal vallen. 'In het voorjaar werd iedereen er door overvallen. We hebben nu het gevoel dat we meer controle hebben', vertelt de woordvoerder. 'Maar besmettingen helemaal voorkomen doe je niet..'