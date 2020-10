Extra testlocatie geopend in Zuidoost: '1000 testen per dag mogelijk'

Op het paviljoen achter het Bijlmer Sportcentrum in Zuidoost is donderdag een nieuwe, extra testlocatie geopend. De GGD hoopt hiermee de overbelasting van de andere locaties te kunnen opvangen en de testbereidheid onder de bewoners van Zuidoost te verhogen.

Per dag kunnen er vanaf zaterdag vijfhonderd mensen getest worden op deze nieuwe locatie. Vanaf volgende week worden dit er zelfs duizend per dag. 'We hopen op te schalen tot tweeduizend. Dit gaat echter alleen lukken als we meer testmaterialen tot onze beschikking krijgen', zegt Mohammed Hoessein van de GGD. De nieuwe straat is hard nodig want het is slecht gesteld met de besmettingen in Amsterdam. De GGD hoopt hiermee de druk op de andere vijf testlocaties in Amsterdam te verlagen, aangezien die op dit moment overbelast zijn.

Inzet sleutelfiguren Ondanks het hoge aantal besmettingen in Zuidoost is het aantal bewoners dat zich laat testen laag. Deze nieuwe locatie is volgens de GGD daarom van groot belang om zo de bereidwilligheid van het testen onder de bewoners te vergroten. Hoessein: ‘Er is een behoefte voor de mensen uit Zuidoost om zich te laten testen, maar niet iedereen kan reizen naar de RAI en de andere locatie op Kleiburg zit met regelmaat vol.' De GGD wil het probleem van de lage testbereidheid aanpakken door de inzet van sleutelfiguren. 'Deze figuren vertellen over de noodzaak van het testen. Dit kan via sociale media of gaat via bewoners uit Zuidoost die een prominente rol hebben,' aldus Hoessein.

Eerst Nieuw-West nu Zuidoost De nieuwe tesstraat komt niet uit de lucht vallen. Vorige maand werd al bekend gemaakt dat de gemeente een nieuwe testlocatie zou gaan openen in Zuidoost, vanwege het grote aantal besmettingen in het stadsdeel. De komst liet alleen even op zich wachten. ‘Operationeel moet je het opzetten van een nieuwe locatie goed organiseren en dat doen we stapsgewijs. Eerst kwam de keuze op een nieuwe locatie in Nieuw-West en daarna op Zuidoost,' vertelt Hoessein.

Hoessein vertelt verder dat de testlocatie is opgezet in samenwerking met de organisatoren van Loveland. 'Deze jongens zijn heel goed in het opzetten van grote tenten, daarom hebben wij de handen ineen geslagen en onze krachten gebundeld.' Binnenkort zal in Zuidoost ook een pilot starten voor sneltesten. Wanneer dit precies gaat gebeuren is nog onduidelijk.