Samenwerken voor een betere G-Buurt: 'Laat je stem horen, het is jullie buurt!'

Stadsdeel Zuidoost is populair en volop in ontwikkeling, maar er zijn ook problemen. Bijvoorbeeld in de G-buurt en dan met name de G-buurt noord. Om dat te veranderen hebben de gemeente, woningcorporatie en de bewoners de handen ineen geslagen. De geplande nieuwbouw in de aangrenzende E-Buurt zal bij de aanpak van de G-buurt een belangrijke rol gaan spelen. Het AT5-programma Bouw Woon Leef gaat langs in de G-buurt.

Ontwikkelbuurt De gemeente heeft van de G-Buurt een ontwikkelbuurt gemaakt. Bewoners in een ontwikkelbuurt hebben minder kansen en mogelijkheden dan hun stadsgenoten. Door van een buurt een ontwikkelbuurt te maken, krijgt deze een aparte status in de beleidsvorming. Er wordt een plan opgesteld om de buurt onder andere leefbaarder te maken, de kwaliteit van de woningen te verbeteren, de sociaal-economische positie van de bewoners te verbeteren en een koppeling te maken met stedelijke ontwikkelingsgebieden. Onder andere de nieuwbouw in de aangrenzende E-buurt, moet de G-buurt een positieve impuls geven. Maaike Romans van de gemeente Amsterdam legt uit hoe dat in zijn werk gaat. ‘We hebben gekeken naar hoe we echt die verbinding kunnen leggen. Bijvoorbeeld door de nog aan te leggen openbare ruimte in de E-buurt over te laten gaan in de G-buurt. Maar ook door de voorzieningen in de G-buurt zo aantrekkelijk te maken dat iedereen daar heen wil.’

Astrid Harrie

Quote Ik zou het in plaats van problematiek willen hebben over uitdagingen neumine marshall