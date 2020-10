Onana keert na negatieve coronatest terug op trainingsveld Ajax

André Onana is toch niet besmet met het coronavirus. Dat meldt de Ajax-doelman vanavond op Twitter. Eerder vandaag meldden Kameroenese media nog dat Onana positief getest was.

'Ik ben terug in Amsterdam en ik voel me goed', schrijft Onana, die met het Kameroenese elftal op trainingskamp was in Nederland. 'Ik ben negatief getest vandaag. Dus morgen train ik op De Toekomst. Bedankt voor alle attente berichten', aldus de doelman.

Vrijdag staat in Utrecht het vriendschappelijke duel tussen Kameroen en Japan op het programma, maar daar zal Onana dus niet bij zijn.