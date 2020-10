Komend weekend in Amsterdam: koud, nat en hagel

Het blijft koud en nat dit weekend. De temperatuur gaat nog meer omlaag, morgen wordt het een graad of 12, 13. Daarmee is het vrij koud voor oktober, schrijft Weeronline. Buien trekken over de stad en in combinatie met een vlagerige wind en mogelijk ook hagel of een klap onweer is het voor het gevoel nog kouder. Af en toe laat de zon zich even zien.