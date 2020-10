Verdachte met oranje bril pint geld met gestolen bankpas

'Bij de inbraak worden meerdere betaalpassen, bank readers en een portemonnee gestolen. Vervolgens wordt er ruim 10 duizend euro overgeboekt naar twee verschillende rekeningen', zegt Marijke Stor van de Politie Amsterdam.

Bij een geldautomaat aan de Naarderstraat in Huizen in het Gooi wordt een van de gestolen bankpassen op 18 maart gebruikt door de verdachte. Of hij betrokken is bij de inbraak is niet duidelijk. Hij wordt op dit moment verdacht van het opnemen van geld met een gestolen bankpas. 'Het bedrijf baalt enorm van de inbraak in het pand en de duizenden euro's aan schade. Wij willen graag weten wie deze man is en hopen daarmee de zaak op te lossen.'

Signalement

De man heeft een lichtgetinte huidskleur, wordt rond de 30 jaar oud geschat. Hij droeg een donkerkleurige jas, zwarte broek en donkere schoenen. Verder had hij een zwarte sjaal met bruine accenten en zwarte pet met drakenprint op de voorkant. Verder opvallend: een bril met oranje getinte glazen.