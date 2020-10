498 nieuwe coronabesmettingen in Amsterdam

De komende dagen wordt het spannend, dan moet blijken of de huidige maatregelen voldoende zijn om het aantal besmettingen terug te dringen.

Mocht dat niet zo zijn, dan is de kans groot dat de regels weer worden aangescherpt.

Ziekenhuisopnames en overlijdens

Dagelijks neemt het aantal besmettingen in Amsterdam nog steeds behoorlijk toe. Toch lijkt de groei enigszins af te nemen.

Zorgelijk is wel dat er ook nog steeds een relatief groot aantal Amsterdammers in het ziekenhuis belandt. Ten opzichte van gisteren zijn er ook weer tien patiënten bijgekomen. Bovendien zijn er twee Amsterdammers overleden aan de gevolgen van corona.

Vertraging

Belangrijk om daarbij te vermelden is dat het aantal meldingen per dag niet het werkelijke aantal sterfgevallen of ziekenhuisopnames weergeeft. Dit komt omdat er een vertraging zit tussen het moment van overlijden en ziekenhuisopname en de rapportage hiervan.