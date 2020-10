Stad Hoe hard onderhandelt de gemeente over Zuidasdok? 'A'dam mag best op strepen staan'

Al maanden onderhandelt de gemeente met het Rijk over wie er opdraait voor de 700 tot 1000 miljoen euro extra dat project Zuidasdok gaat kosten. 'Ik vind dat Amsterdam best wat op zijn strepen mag staan', aldus Maurice Limmen, voormalig voorzitter van de enquêtecommissie van de Noord/Zuidlijn.

De bedoeling is dat A10 onder de Zuidas verdwijnt en station Zuid grondig wordt verbouwd, maar afgelopen maart bleek na onderzoek naar de nut en noodzaak, dat het project tot een miljard euro meer kost en bovendien zo'n acht jaar langer gaat duren. Verwacht wordt dat het in 2036 klaar is. In 2012 is afgesproken dat het Rijk bij extra kosten 75 procent betaalt en de gemeente 25 procent, maar daar is aan toegevoegd dat Amsterdam niet meer dan ongeveer 60 miljoen euro zou betalen. Of die afspraak wordt nageleefd is nog de vraag.

Advies Sybilla Dekker Oud-minister Sybilla Dekker adviseerde afgelopen maart in haar rapport aan de gemeente en het Rijk om de extra kosten samen te dragen en daarover nieuwe afspraken te maken, bovenop de al bestaande afspraken uit 2012. De vraag is of de gemeente voet bij stuk houdt. 'Andersom hebben ze het wel gedaan', zegt Limmen. 'Toen de aanleg van de Noord/Zuidlijn zo verschrikkelijk uit de hand liep, heeft de overheid wel tegen Amsterdam gezegd: ja, jullie wilden het toch zo graag in je eentje oplossen; succes ermee. Dus ik zou mij best kunnen voorstellen dat het Amsterdamse college nu zegt: dat is nog niet eens zo lang geleden, nu houden wij ons vast aan de letter van de afspraak.'

Onderhandelingen De gemeente en het Rijk hebben aangegeven dat ze bereid zijn om met elkaar in overleg te gaan. 'Het zou betekenen dat het meer wordt dan die 60 miljoen', aldus journalist Arend Clahsen van het FD. 'En als het later toch nog ontspoort in die periode tot en met 2036. Dat dan alsnog die 60 miljoen moet worden aangesproken. Dus het wordt wel duurder voor de stad.' Hoe lang de onderhandelingen nog gaan duren is niet duidelijk. Een woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Everhardt laat alleen weten dat de gesprekken lopen. Eind deze maand start de aanbesteding van twee onderdelen van het project, dat wordt betaald met geld dat nog in kas is.