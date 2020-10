College gaat eeuwige grafrust toch mogelijk maken

Het college heeft deze week besloten om eeuwige grafrust tóch mogelijk te gaan maken op gemeentelijke begraafplaatsen. Eerder zou de grond in Amsterdam daarvoor nog te schaars zijn.

Eeuwige grafrust is een van de belangrijkste voorschriften vanuit het islamitische geloof. Het graf wordt daarbij niet na een bepaalde tijd geruimd.

Zeker nu moslims niet in hun land van herkomst begraven kunnen worden vanwege de coronacrisis, groeit de vraag hiernaar.

Niet mogelijk

Maar in Amsterdam is het nog niet mogelijk om een graf te krijgen met eeuwigdurende grafrust. Een aantal politieke partijen deed eerder al de oproep om hier verandering in te brengen, maar volgens het college kon dat niet.

'Het huidige begraafaanbod voldoet niet'

Toch zijn er inmiddels gesprekken gevoerd met diverse islamitische organisaties, de Raad van Kerken, de orthodox joodse gemeenschap, de liberaal joodse gemeenschap en de Koepel voor Natuurgraven.

En daarbij gaven vrijwel alle betrokkenen aan dat 'het huidige begraafaanbod niet voldoet'.

'Urgente vraag'

Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid) heeft daarop, samen met het college, geconcludeerd dat er een 'urgente vraag is' naar eeuwigdurende grafrust.

Daarom zal dat op gemeentelijke begraafplaatsen tóch mogelijk worden gemaakt.

Begin 2021

Daarvoor moeten nog wel een aantal stappen worden gemaakt, zo geeft de wethouder aan in een brief. De komende weken zal het plan daarom verder uitgewerkt worden, in overleg met de betrokkenen.

Rond het kerstreces moet daarover meer duidelijkheid over komen. Het is de bedoeling dat eeuwigdurend begraven dan begin 2021 mogelijk wordt.