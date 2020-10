Voorkeur voor tijdelijke pontverbinding naar Zeeburgereiland vanaf Sporenburg

De gemeente concludeerde begin dit jaar dat zo'n pontverbinding 'haalbaar' zou zijn. Wel moest nog onderzocht worden hoe de vaarroute er precies uit zou gaan zien.

Acht locaties

In totaal zijn er acht locaties onderzocht waar de pont zou kunnen aanmeren. Daarbij is onder meer gekeken naar veiligheid voor de scheepvaart, het aantal reizigers, hoe de steiger aangelegd moet worden en de kosten.

Voorkeur

Een verbinding tussen Sporenburg en de Sluisbuurt krijgt de voorkeur, zo blijkt nu. De vaarroute is namelijk kort, vinden de onderzoekers, bovendien zou de fietsroute 'geschikt' zijn.

Daarnaast verwachten ze dat dit de verbinding is waar de meeste Amsterdammers gebruik van zullen maken.

Bewoners

De komende tijd wordt het voorstel voorgelegd aan bewoners. Als de tijdelijke pontverbinding er dan ook echt komt, is het streven om deze eind 2021 te gaan gebruiken.

Dat is al enkele maanden later dan in maart werd voorspeld. De pont moet blijven varen tot 2028.