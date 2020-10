Geld buitgemaakt bij overval op tankstation in Diemen

Een tankstation in Diemen is vanavond rond 21.20 uur overvallen. Daarbij is er een onbekend geldbedrag buitgemaakt.

De verdachte is over de balie gesprongen en deed vervolgens een greep uit de kassa. Of daarbij een wapen is gebruikt, is nog onduidelijk, zo vertelt een politiewoordvoerder.

Burgernetmelding

Daarna is de verdachte gevlucht. Volgens een Burgernetmelding gaat het om een man, die in het zwart gekleed is en een sjaal om heeft. Hij zou gevlucht zijn in de richting van station Ganzenhoef.

Wie meer weet, wordt gevraagd om zich te melden.