De CoronaMelder werkt nu ook hier, maar gaan Amsterdammers de app wel gebruiken?

Na twee maanden testen, veel kritiek en een wetswijziging is vandaag de corona-app landelijk in gebruik genomen. De CoronaMelder geeft een melding wanneer je te lang in de buurt bent geweest bij iemand die positief is getest op corona.

Het is een spannende dag vandaag voor Joris Leker, een van de ontwikkelaars van de CoronaMelder. 'Blij dat we eindelijk zover zijn dat hij in het wild mag', zegt Leker. Samen met ongeveer honderd anderen ontwikkelde hij de app. In vijf GGD-regio's is hij getest. Half augustus was de app al klaar, maar de Eerste Kamer moest nog een wet goedkeuren om hem in gebruik te kunnen nemen.

Volgens Jeker gaat de CoronaMelder het bron- en contactonderzoek versnellen. 'Bron- en contactonderzoek is nu iedereen één voor één bellen en informeren. En op het moment dat we die app hebben, kunnen we iedereen tegelijk informeren. Dan kunnen mensen dus sneller maatregelen nemen en sneller voorkomen dat ze het virus doorgeven', legt hij uit.

Wanneer je positief getest wordt op het coronavirus voer je dat in in de app, die dat koppelt aan een specifieke code. Iedereen die te lang binnen 1,5 meter bij de code in de buurt is geweest, krijgt een melding. De CoronaMelder adviseert daarna om in quarantaine te gaan of je te laten testen.

De CoronaMelder is te downloaden via coronamelder.nl . Mensen die de app gebruiken zenden via bluetooth codes naar andere gebruikers. Deze codes zijn niet te traceren naar jouw telefoon.

Veel kritiek

Voor de lancering was er veel kritiek op de privacygevoeligheid van de CoronaMelder. Mensen waren bang dat er te veel gegevens zouden worden opgeslagen, die te traceren zouden zijn naar een specifiek persoon. Die zorgen begrijpt Joris Leker ook. 'Het is een vrij ingewikkeld principe op basis waarvan die app werkt. Je denkt dat op het moment dat je bij iemand in de buurt bent geweest, je dan moet weten wie dat was en waar dat was. Maar dat is dus helemaal niet nodig.'

In Amsterdam zit niet iedereen te wachten op zo'n app, blijkt uit een rondvraag. Van de mensen die wij vandaag spraken, hebben er nog maar weinig de app gedownload. Op straat is niet alleen privacy een probleem, sommigen zitten simpelweg niet te wachten op zo'n app. 'Omdat ik daar geen zin in heb, word al de hele dag geconfronteerd met corona's ', zegt een vrouw tegen AT5.

In totaal is de CoronaMelder al geïnstalleerd door ruim 1,5 miljoen mensen.